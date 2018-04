Los Arenales: Brindan la copa de leche una vez por semana y piden donaciones

Desde hace tres meses, Marcela Cepeda brinda la copa de leche en barrio Los Arenales, en calle Ayacucho al finalEn diálogo con, dijo que "gracias a Candela Carminio, que me abrió las puertas para que pueda hacerlo, me llega la leche. El problema es que es muy poca y es mucha la necesidad que tiene la gente".En ese sentido, aseguró que "a tomar la leche vienen 40 chicos y solo puedo darla una vez a la semana porque no alcanza. Les damos galletita pero saco de mi bolsillo y también les hago tortas fritas. También el inconveniente que tenemos es que tengo ollas muy pequeñas y se pierde mucho el gas".Comenzó a realizar esta actividad solidaria con pocas herramientas y de corazón. Por ello, solicita colaboración con donaciones de leche, galletitas, frazadas, pañales para chicos y adultos, como así también una cocina y alimentos para los pescadores de la zona. Para colaborar, comunicarse al número 3434654152.