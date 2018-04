Video: El consejo de Pepito Cibrian para los artistas de Paraná

El reconocido artista José "Pepito" Cibrián Campoy llegó este viernes a la ciudad de Paraná, donde brindará un seminario y luego realizará una audición con los presentes con el objetivo de conformar el elenco de la obra "Drácula Rock" que tendría su debut en 2019.



Al poco tiempo de haber arribado a la capital entrerriana, recibió a Elonce TV y confesó que "me llena de alegría estar en Paraná, tengo recuerdos maravillosos, me acuerdo cuando vino Drácula hace más de 20 años y tanta veces hemos vuelto; soy muy feliz acá y la gente es muy gentil".



En relación a la audición que hará para su próxima obra, indicó que "me encanta poner a gente joven, gente nueva en esos personajes tan importantes y protagónicos, como fueron en su momento los de Drácula y que hoy son grandes profesionales".



Finalmente y consultado sobre qué le diría a los artistas de Paraná y también a quienes piensan en incorporarse al mundo del teatro, Cibrián aconsejó: "En primer lugar le diría quédate en Paraná, es tu lugar. En Buenos Aires no hay mucha gente que vive del teatro, hay muchos que trabajan en un banco, en una empresa y cuando salen se van corriendo con su grupo de teatro. Siempre les propongo que se queden, aquí están sus afectos, sus calles, su historia, no vale la pena desarraigarse, andá a Buenos Aires a ver teatro, pero si te vas a desarraigar ándate a Londres".





El seminario que brindará Cibrián se desarrollará este sábado 21 y domingo 22, en el Centro Cultural Juan L Ortiz. Por inscripciones: este viernes de 19 a 21 en el Juan L; o también se podrán realizar al teléfono: 3434591343 (Daniela Riquelme). Elonce.com