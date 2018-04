El Defensor del Pueblo y ediles se refirieron al precio del boleto de colectivo

Este jueves ingresó por Mesa de Entradas del Concejo Deliberante de la capital entrerriana el proyecto de ordenanza elevado al cuerpo legislativo para su aprobación, por parte del intendente municipal Sergio Varisco, que contempla la adecuación tarifaria en las diferentes categorías de boletos del servicio del transporte urbano de pasajeros en colectivos.El proyecto prevé que el boleto de colectivo aumente a $13,50 y una actualización del cuadro tarifario del 10% a partir del 1 julio."Este cuadro tarifario se realizó en base al informe técnico elaborado por el Situ, pero quiero aclarar que el Situ tiene un parte técnica, integrada por contadores (uno contratado por el Departamento Ejecutivo y dos más que son especialistas en costos, uno por el bloque Cambiemos y otro por el Frente para la Victoria)", introdujo el Defensor del Pueblo.Y agregó: "Hubo dos dictámenes, uno del Ejecutivo y otro del Frente Cambiemos, que no coincidían, a nosotros desde la Defensoría"."Analizando el proyecto que envió el intendente, nos llamó poderosamente la atención en la Defensoría que se informe que en julio el boleto va a aumentar un 10 por ciento, no entendemos cuál es el justificativo, porque el estudio de costos que hicieron los equipos técnicos se basa en el IPK (Índice Pasajero Kilometro) y en ningún momento, por lo menos en las reuniones que estuvimos nosotros, se habló de un porcentaje extra que tenía que ver con una responsabilidad que es total de la empresa, como lo es el salario de los trabajadores", se preguntó.En este sentido, manifestó: ", es decir que no se llamaría nuevamente a un estudio de costos. La nueva concesión empezaría el 15 de julio, algo que nos sorprende porque a partir de allí empieza a implementarse un nuevo recorrido, donde se sumarán nuevos pasajeros, porque hay cuatro líneas que no entran, por lo que creo que se va a plantear una nueva discusión en torno al boleto"."Estoy sorprendido, esperando lo que resuelva el Concejo Deliberante, porque. Siempre con la esperanza que se modifique este cuadro tarifario o que se haga algún tipo de retoque,, porque el", concluyó Garay.El edil del Frente para la Victoria convocó a sus pares a debatir en el recinto el incremento del boleto de colectivos que impulsa el Ejecutivo paranaense. "El Concejo Deliberante tiene que ser la caja de resonancia de los temas que preocupan a nuestros vecinos que son quienes al fin y al cabo padecen todos los días las deficiencias del transporte urbano de pasajeros en la ciudad", sostuvo el concejal Juan Enrique Ríos.Luego de que el Ejecutivo paranaense elevara para su tratamiento en el Concejo Deliberante de la capital entrerriana el proyecto para incrementar el costo del boleto de colectivos en Paraná, el legislador hizo un llamamiento a sus pares en el recinto.Por eso solicitó a los concejales de UNA, Luis Díaz y Silvina Fadel, que no habiliten el tratamiento sobre tablas y permitan que el tema se debata en las Comisiones de Hacienda y Presupuesto Público, que conduce Claudia Acevedo, y de Servicios Públicos, que preside Elsa Zalazar (Paraná de Pie).El concejal Ríos además volvió a manifestar: "El bloque del Frente para la Victoria se opone al incremento del boleto porque, como lo expresamos oportunamente,. Ni hablar -enfatizó- de los modelos de las unidades, los cuales evidencian estar lejos de cumplir con lo comprometido en las actas de la concesión". Ni hablar -enfatizó- de los modelos de las unidades, los cuales evidencian estar lejos de cumplir con lo comprometido en las actas de la concesión"."Como si esto fuera poco, el porcentaje de incremento solicitado por las empresas concesionarias - y que según la propuesta del Ejecutivo llevaría a 13,50 pesos la tarifa plana -que presentó el Frente para la Victoria en el marco del Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU)", agregó.A renglón seguido se preguntó: "¿Por qué a los trabajadores municipales de Paraná el Ejecutivo les pagará como incremento anual un 18 por ciento escalonado y a las empresas le terminará otorgando un 55 por ciento de aumento a través del boleto, más otro 10 por ciento desde julio?".En ese sentido, Ríos no dejó de señalar además que "el argumento oficial para este segundo aumento del boleto desde julio es por las paritarias del sindicato UTA, lo que conforma una mentira, porque el acuerdo salarial de los choferes contempló un incremento escalonado cuando acá se les está otorgando todo a las empresas de una sola vez"."Aprovechemos esta oportunidad y debatamos de cara a la ciudadanía en qué condiciones se está prestando el servicio público de transporte de pasajeros en Paraná", convocó Ríos.El representante del bloque (Una-Frente Renovador) en el Órgano de Control del Sistema Integral de Transporte (Situ), concejal Luis Díaz, afirmó que el nuevo cuadro tarifario del Servicio Urbano de Pasajeros en Colectivos, "responde a un pedido formulado hace meses por las empresas concesionarias, en virtud que el valor del boleto al día de hoy está por debajo de la media que rige en todo el país"."Nosotros, como órgano de contralor del servicio y en virtud de los elementos aportados en materia de costos, elaboramos un dictamen que fue elevado al Departamento Ejecutivo Municipal, el cual solo reviste el carácter de recomendación, dado que no tenemos facultades para determinar valores en lo que respecta al precio del boleto", aclaró el edil.Díaz indicó que en dicho dictamen "se tomó en cuenta el análisis técnico aportado por especialistas en costos convocados para el caso, quienes determinaron un precio técnico estimado sin especificar un boleto plano, que oscilaba entre los 9,75 pesos para el boleto técnico y 18 pesos para el boleto plano, aproximadamente".En sus consideraciones sobre el tema, reiteró: "Desde el Órgano de Contralor del SITU no hicimos un dictamen final respecto al precio del boleto", y agregó: "Es el Departamento Ejecutivo Municipal quien elabora y presenta ante el Concejo Deliberante el proyecto que modifica el cuadro tarifario, proponiendo un valor para el Boleto General de 13,50"."No hicimos una sugerencia sobre precios, sino más bien un dictamen sobre recorridos", informó el legislador.Respecto a un incremento del 10 por ciento que se operaría sobre el nuevo cuadro tarifario a partir del 1º de julio próximo, que está contemplado en el proyecto de ordenanza remitido por el intendente Sergio Varisco al Concejo Deliberante de Paraná, Díaz dejó en claro que desde el Órgano de Contralor no se aconsejó, ni tomó ninguna determinación sobre una nueva actualización del boleto a partir de julio: "Habíamos acordado con las empresas que no hubiera un nuevo aumento de tarifas, al menos durante lo que resta del presente año".Finalmente puntualizó que el proyecto del Ejecutivo "contempla un precio medio entre el valor de un boleto plano de 18 pesos y el técnico de 9,75 pesos, fijándolo finalmente en un valor promedio de 13,50".