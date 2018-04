¿Por qué los hinchas de Patronato no van a la cancha?

"No es lo mismo Patronato sin su hinchada", dijo un hincha

Bértoli: "Me duele un poco por todo lo que ha costado llegar"

"La gente estaba acostumbrada a ver a Patronato peleando torneos; esto es otra cosa", opinó periodista

El poco público que concurre al estadio de Patronato generó preocupación en dirigentes y jugadores del club que juega en la Superliga. Los hinchas sostienen que la pasión se ve condicionada por el costo de las entradas, los operativos policiales, el temor de ir a una cancha y también por la falta de sentido de pertenencia con un equipo local.Uno de los hinchas, Gastón Milocco, contó en el programa, que se emite por, que "en el año 1987 iba a ser sacerdote. El padre Mestre me dijo que me iba a presentar a un amigo que era muy hincha de un club de Paraná. Así conocí al padre Raúl Metz, de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, quien me invitó a ir a la cancha de Patronato".Consideró que a pesar de los incidentes que se produjeron con niños de Strobel, lAsegura que uno de los problemas es que. Es también la misma ciudad la que hace vivir eso. Me duele decirlo pero Paraná es un pueblo grande. Estamos a 30 kilómetros de cruzar el túnel y allá es otra cultura futbolística. Estamos a años luz de ser un Colón-Unión. Cuando estaba el Club Paraná en la B Nacional se empezó a vivir algo, una especie de rivalidad que contagiaba, que gustaba".Relató queHacían dar muchas vueltas para ingresar, y eso a la gente la cansa".Además, señaló que "" .Sebastián Bértoli, arquero de Patronato, manifestó que "Creo que tenemos que volver a trabajar entre todos, cada uno desde su lugar, para volver a ser un equipo convocante.".Manifestó que ". Hay gente que viene el mismo día del partido y no pueden pasar porque no tienen entrada pero tampoco pueden llegar a sacarla. El último partido había 10 personas de Diamante que no tenían entrada y no las dejaron pasar a comprarla".Indicó queAdemás, dijo que "el ciudadano nos acompañaba, se sentía orgulloso de que lo representáramos.. Estamos soñando con algo imposible porque gracias a Dios la cancha estuvo llena muchos años. Es un desafío importante el de volver a contagiarnos entre todos para que el marco sea otro".Rolly Zitelli, periodista que sigue hace muchos años a Patronato, opinó que "es muy raro lo que pasa acá.Explicó que "no creo que el tema del cacheo sea un problema.. Hay muchos hinchas de otros sitios que quieren venir pero no encuentran un incentivo para hacerlo".Y ejemplificó: "En el último partido había una familia completa y llevaron una nena discapacitada. Tenía una bandera del tamaño que exigen para ingresar. En la entrada el Policía medía con un palo la bandera, sonreía, la gente que estaba atrás tenía mucha bronca por la situación. Este tipo de cosas alejan a la gente de la cancha".Asimismo, consideró que "".Señaló que"Que en los días del padre promocionen ir a la cancha y se pague una sola entrada, por ejemplo. También estoy seguro que".Otra de las razones es "que".