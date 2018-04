Gran cantidad de fieles celebraron San Expedito, santo de causas urgentes

Misas en su honor y procesión en Paraná



La Iglesia también considera a San Expedito "patrono protector de los jóvenes, socorro de los estudiantes y de los enfermos, mediador en los procesos y juicios, en los problemas de familia, laborales y de negocios".San Expedito era un legionario romano que vivió a principios del Siglo IV y que el emperador Diocleciano mandó a matar cuando se convirtió al cristianismo.El santoral católico dice que al momento de la conversión un cuervo, símbolo del "espíritu del mal", trató de convencer a Expedito para que postergue su decisión.Este reaccionó, aplastó al cuervo y dijo repetidas veces: "No dejaré nada para mañana, a partir de hoy seré cristiano". El 19 de abril de 303 Diocleciano ordenó matarlo en Melitente, junto a sus compañeros Caio, Galatas, Hermógenes, Aristónico y Rufo.Este jueves en Paraná se realizaron cinco misas en la Capilla San Martín de Porres, del Barrio Anacleto Medina. Comenzaron a la medianoche.A las 18 hubo misa con una procesión.Con la presencia de los sacerdotes Eduardo Jacob, Germán Brusa, Leovigildo Escorcia y José Barreto se celebró la misa con procesión en la Capilla San Martín de Porres."Todos los años vengo. Siempre he pedido por mi familia y mi salud, esta vez volví a repetir mi pedido", indicó a, Ana, de barrio Maccarone."Hace cinco años que vengo a agradecer y pedir por la gente que no tiene trabajo, por mis compañeros y por mi familia, para que tengamos salud", dijo otra mujer que acudió a la celebración."Hay mucha fe en San Expedito. Desde las 12 de la noche ha venido mucha gente, todo el día, y esto lo demuestra, es una multitud la que se ha congregado en la procesión y misa"."Es muy hermosa esta celebración de nuestro Señor de los imposibles. Se ve la gran fe de la gente. Esto es un enorme acto de fe", dijo Oscar. Elonce.com.