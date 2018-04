Firman convenio para proyectar la construcción de viviendas sustentables

La Fundación Erasus (Energía renovables, Arquitectura Sustentable) firmó este jueves un convenio con la Cámara Argentina de la Construcción ? Delegación Entre Ríos, que tiene como finalidad realizar un trabajo técnico, tanto en la obras ejecutadas como en los proyectos, para determinar los problemas energéticos que tienen los hogares. "La idea fundamental es lograr que las viviendas sociales tengan un confort elevado con una tarifa baja; gastar la menor cantidad de energía posible y ocasionar el menor daño al medio ambiente", explicó a, la arquitecta, presidenta de la Fundación.Por su parte,, presidente de la Cámara de la Construcción, manifestó que se está estudiando "todo el sistema para que en las viviendas sociales se pueda bajar el costo de los servicios. La Cámara de la Construcción apoya esto, no solo el desarrollo del estudio sino después para tratar de llevarlo a la práctica con proyectos concretos".Y en tal sentido, remarcó que "el nuevo modelo de vivienda social dejó de ser del Estado y pasó a ser parte privada porque pasa a través de los bancos y las empresas constructoras estamos en el medio de esta situación. Entonces lo que tenemos que buscar son productos mejores para la gente a menor costo, ese es el objetivo que actualmente tiene la Cámara y tenemos que buscar a la gente capacitada, en este caso Erasus para que nos asesoren. El objetivo final es llegar, no sólo a una vivienda accesible para la gente sino que en su uso sea racional con su bolsillo".La Fundación Erasus viene trabajando desde el año 2012 y a través de diferentes jornadas y cursos promueve el desarrollo de energías renovables a partir de una arquitectura sustentable. "Tratamos todas las formas de hacerlo posible, a través de un equipo interdisciplinario estudiamos y trabajamos en el prototipo para mejorarlo y llevarlo a los más eficiente posible", expresó la arquitecta, vicepresidenta de Erasus.Y afirmó que "para tener una casa eficiente no es necesario una super tecnología sino pensar en cómo hacerla más eficiente con arquitectura tradicional, con sistemas de orientación, de sombras, de sistemas de iluminación; no se trata de poner un robot en la casa sino de estudiarla como un sistema básico para que sea más eficiente. Cualquier edificio existente puede transformarse en eficiente".Finalmente, Marizza explicó que Erasus "hará el estudio de diagnóstico para determinar los problemas energéticos que tienen las viviendas y luego se hace un proyecto específico para después aplicarlo. Es el inicio de un camino que el final concreto es bajar los costos tanto de la vivienda como de su uso".