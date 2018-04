Por la caída de ventas y subas de tarifas, cierra panadería en Paraná

Política Asamblea Vecinalista se suma a movilización nacional contra aumento de tarifas

Usuarios de los distintos servicios públicos se autoconvocan este miércoles en diversas ciudades del país contra el incremento en las tarifas.En ese marco, una comerciante de la capital entrerriana, detalló la difícil situación que atraviesa, lo que la llevó a decir que bajará las persianas de su negocio dentro de pocos días., expresó Paola Estebecorena.Aseguró que "hasta diciembre del 2015 era un negocio exitoso. Se puede decir que", describió.Sobre el incremento de la electricidad, comparó: "El año 2016 pagaba $781 y en el año 2018, por el mismo período pago $3200 cada factura. A eso hay que sumarle el 25% de inflación que tenemos y el 60% que ha bajado la venta, porque esto no solamente afectó a los comerciantes sino también al ciudadano común", puntualizó.Tras criticar la alta carga impositiva que hay en la boleta, recalcó que al ser monotributista "uno no puede descargar ciertas percepciones". Además, por ejemplo, hay que sumarle el posnet.Sobre la manifestación de esta noche expresó: "Salí el año pasado con los primeros tarifazos. Y creo que ahora es mucho más grave, porque todavía nos faltan dos aumentos más. Creo que debemos salir porque primero y principal la luz es un servicio y un derecho.", profundizó."La sociedad está adormecida y ni siquiera se quiere poner en el lugar del otro", lamentó. "En el centro, en estos 14 o 15 días que pasaron, cerraron 30 comercios. Después acá por Avenida Ramírez, dentro de las dos cuadras donde tengo mi negocio, cerraron seis", manifestó.Recalcó que "cada vez se pronuncia más ese nivel de ventas. No es lo mismo el mes pasado que el anterior. Viene cayendo terriblemente".En esa línea, convocó a los comerciantes "que por ahí están peleando para mantenerse" a manifestarse hoy."No deja de molestarme y dolerme tener que cerrar a fin de mes, pero aprendí de 2001, cuando me fundí. Esta vez no me pienso fundir, prefiero retirarme para poder hacer algo en mi casa", precisó entre impotencia y lucha al sitio