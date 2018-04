Pasó por Paraná un aventurero galés que quiere unir las tres Américas caminando

Con un "carricatre pilchero"

Descendiente de los primeros colonos galeses, Martín "Kuky" Echegaray Davies es oriundo de Trelew. Con 60 años, este hombre se propuso unir las tres Américas caminando, tal como lo hicieron sus antepasados, y este martes hizo su paso por Paraná, donde fue recibido porKuky, como lo conocen, salió el 31 de octubre desde Ushuaia, y tiene previsto, recorrer a pie cerca de 28 mil kilómetros, hasta llegar a Alaska, en unos tres años."Soy descendiente de los primeros colones galeses que poblaron las provincias de Chubut y Río Negro. Y allá se hacen caminatas en representación de lo que se hacía antiguamente cuando recién se llegó al Chubut.. una cosa llevó a la otra y así terminé pensando en unir las tres Américas", contó el caminante a"Pero previo a unir las tres Américas, primero quiero conocer mi país y pasar por las 23 capitales de las provincias argentinas, para luego recién salir por La Quiaca", agregó. En su recorrido, Paraná es la octava capital de provincia que recorre."Cada paso que uno da es algo nuevo y conozco a personas de todas las clases, desde rusos y alemanes, hasta brasileños, de todo", indicó.Al arribar a la capital entrerriana, Kuky fue recibido por don Zanguinetti, quien vivió un tiempo en Trelew y según apuntó a, "él puede ser el inicio de una colonización galesa en nuestra Mesopotamia".Echegaray Davies no camina solo, sino que lo hace tirando de un carro en el que lleva todas sus pertenencias junto con las banderas de Gales y Argentina."Cuando lo armé pesaba 110 kilos, después le puse ruedas de bicicleta para que sea más larga la caminata y pasó a pesar 140 pero se me rompieron las llantas y tuve que ponerle ruedas de moto y en General Hacha reformé el tren delantero y le agregué una conservadora. Ahora pesa 180 kilos", contó el hombre en relación a su ""carricatre pilchero" en el que lleva sus pocas pertenencias."Ya es mucho peso y estoy pensando que si siguen estas lomitas con subidas y bajadas, voy a tener que quitarle peso", adelantó en relación a la geografía entrerriana."Allá, camino tres kilómetros durante tres horas cuesta arriba, pero luego es una meseta. En cambio acá, vengo subiendo y bajando desde Gualeguay", rememoró el hombre.De acuerdo a lo que detalló, comenzó su recorrido haciendo 40 kilómetros por día, pero las condiciones climáticas en Río Negro lo hicieron reducir a 30 y ahora ya camina 25 kilómetros por día por este tipo de terreno."La cantidad de kilómetros recorridos por día varía según la geografía y la cantidad de gente que encuentre", indicó. Quienes quieran seguir su recorrido pueden hacerlo a través de su cuenta de Facebook Martín E. Echegaray Davies "Siempre fui jagüelero, hacía pozos de molino y alambrados; así que el trabajo rudo o las inclemencias del tiempo no me afectan", aseguró el caminante.En su carrito, lleva un cartelito en el que puede leerse "Gracias por su ayuda económica"."Salí sin dinero y a mí me ayuda la gente", indicó al tiempo que explicó a qué apunta la consigna "Para que no me traigan más galletitas dulces y agua. Es mejor que den cinco pesos", acotó entre risas."En una escuela por la que pasé, una nena metió la mano en el bolsillo, sacó seis pesos y me los regaló. Eso te llena de todo", valoró.