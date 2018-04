Rastrillan con perros la zona en la que desapareció el hombre que salió a cazar

Policiales Buscan a un hombre que salió a cazar y desapareció en Paraná

Alfredo Ismael Urrutia es intensamente buscado en un área de montes en los bordes del barrio Anacleto Medina Sur de Paraná. Según pudo saber, están abocados al operativo, personal policial de comisaría novena con jurisdicción en la zona, y las divisiones Canina y Montada de Policía de Entre Ríos.Es que el hombre de 68 años falta de su casa desde el sábado al mediodía cuando fue al monte, en cercanías del barrio Anacleto Medina Sur, a cazar pájaros, y desde entonces no regresó."Salió el sábado al mediodía a cazar y a despejarse, y desde entonces no apareció. Él frecuentaba esos lugares. Dijo que iba y volvía en el día porque su mujer ya es mayor y tenía que darle los remedios", comentó su nieta en comunicación conAnte la denuncia y la intervención policial, esta mañana iniciaron los rastrillajes con los perros adiestrados. Para la tarea, llevaron sus prendas de vestir, las que se había sacado antes de salir.Desde las divisiones Canina y Montada de Policía de Entre Ríos confirmaron aque hasta el momento "no hay ningún rastro" del hombre buscado en la zona donde se centra el operativo.