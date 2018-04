Se realizó el primer conversatorio ambiental

En Casa de la Costa se desarrolló este lunes el primer conversatorio ambiental.



Al respecto, el intendente Sergio Varisco, explicó a Elonce TV que "hay un importante marco de público porque participan distintas organizaciones y gente del interior. Cabe recordar que tenemos una ordenanza que limita en el ejido urbano la utilización de agroquímicos para la agricultura. Esto es parte del debate y desde el municipio queremos arrojar luz a un tema que es bastante discutido".



Consideró que "la función del gobernante es abrir nuevos debates, dar nuevos derechos y la evolución de la sociedad es acompañar. Queremos mostrar de que hay otra agricultura y alimentos más sanos".



Por su parte, la concejal Claudia Acevedo, manifestó que "este año se ha tomado mucha conciencia sobre el tema. Nosotros buscamos que los paranaenses tomen conciencia de lo que está sucediendo en el resto de la provincia, ya que esta problemática se marca mucho más en lo que es la provincia en sí. Creemos que no tenemos esos inconvenientes porque no producimos cultivos, sino que los recibimos".



Asimismo, dijo que "quisimos formar parte de este compromiso en la lucha contra los agroquímicos y por eso estamos dando este conversatorio en la ciudad. Vinieron muchos especialistas de distintos puntos de la provincia. Vino la directora de una escuela de Santa Anita que ganó un juicio porque pudo comprobar que los niños se encontraban intoxicados por fumigación".



Se refirió también a las aguas del río Paraná y explicó que "CONICET está haciendo un estudio y comprobaron que en sus cuencas posee glifosato. En nuestra ciudad Obras Sanitarias se encarga todos los días de comprobar que el agua que tomamos no contiene glifosato ni ningún tipo de agroquímico". Elonce.com