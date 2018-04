Problemas entre vecinos: "Cada vez más gente recurre a la mediación"

Foto 1/2 Foto 2/2

La mediación es un método alternativo, y muchas veces eficaz, para resolver conflictos, el cual tiene como finalidad intrínseca arribar a la solución integral de un conflicto entre partes, evitando de este modo, llegar a la instancia judicial.



En declaraciones a Elonce TV, Irina Chausovsky, titular del Centro de Mediación que depende de la Defensoría del Pueblo de Paraná, afirma que "cada vez más gente recurre a la mediación, y si bien hay un clima de crispación, lo cierto es que la mayor cantidad de solicitudes de mediación no lo atribuimos a mayor violencia sino a mayor conocimiento del recurso, a la mayor institucionalización del diálogo como posibilidad y a que hay cada vez más organismos sugieren la mediación como instancia apropiada para abordar las cuestiones conflictivas".



Ante los problemas que a diario surgen entre vecinos, la mediación "es un espacio para poder conversar, a veces para bajar decibeles y a veces para el encuentro. Muchas veces la violencia ya está escalada y se piensa que no se puede mediar, entonces hacen la denuncia en la comisaría, se deriva a Fiscalía y desde la misma justicia derivan al Centro ya que entienden que la mediación es la mejor forma de abordar este conflicto".



Para Chausovsky, la disposición y la escucha, son herramientas fundamentales a la hora de iniciar una mediación. "A veces tenemos que dejar de lado los prejuicios porque nos cuesta sentarnos con alguien de que quien ya pensamos que no nos va a escuchar o que es un irrespetuoso. Muchas veces reaccionamos de manera violenta o agresiva porque es lo que nos sale y teniendo la oportunidad de sentarnos a dialogar acompañados, tenemos la capacidad de resolver los problemas".



Asimismo, la abogada entendió que "ninguna situación es pequeña, porque para quien lo vive cotidianamente suele ser algo que opaca su vida o tiñe su ánimo".



Mayoritariamente la mediación se dedica a conflictos entre vecinos, y por lo que más se reclama es por problemas de convivencia (filtraciones de humedad, árboles, ruidos molestos, perros), indicó Chausovsky.



El Centro de Mediación funciona en calle Monte Caseros 161. Las consultas y pedidos de mediación también se pueden realizar de manera telefónica al 4211029, dando nombre y dirección. Otra vía es la dirección de correo electrónico: mediacionparana@hotmail.com