Eduardo, "el remisero poeta" que recita a sus pasajeros: Su pasión y su trabajo

Autor de dos libros

Viajes y poemas

Mucha gente es la que experimentado situaciones prodigiosas en un taxi o en un remis. Muchas veces, la puerta del vehículo es como acceder a un mundo de confesiones y anécdotas entre el pasajero y su chofer. Una de ellas, es la que Elonce da a conocer en esta nota.Eduardo Rigaudi, es remisero de oficio, pero poeta y escritor de vocación, casi se podría decir desde la cuna. En diálogo con Elonce TV, cuenta cuándo surgió su entusiasmo por las letras y cómo logró combinar su trabajo con su pasión y cuenta que muchas veces, los pasajeros o pasajeras, se llevan el recitado de alguna estrofa durante el viaje."Esta faceta artística comienza a los 13 años, cuando en aquella época, nos pedían en la escuela hacer una Composición y yo no podía redactar normalmente, yo escribía poesía", cuenta Eduardo aque se emite por Elonce TV y recordó que "un profesor se enojaba porque yo escribía así, pero al final acordaron con la rectora que no era normal que un chico de 13 años escribiera poesía, pero esa era mi forma", señaló.Eduardo publicó dos libros: se pueden encontrar poesías sobre las Malvinas, la Patria y los héroes en "Combatiente argentino, corazón de mi patria" que publicó en 1986, y el segundo fue "Diálogos de amantes" en 2001.Esas son algunas palabras del tercer poema del libro "Combatiente argentino, corazón de mi patria".Historias de palabras y viajes se mezclan en el remis de Eduardo. Mientras pasan los kilómetros, también se acumulan las anécdotas."Con los pasajeros del remis me llevo bien. Empezamos hablando del clima o cualquier otra cosa y los llevo a la política o hacia lo artístico y hay veces, que les termino recitando poesía", afirma Eduardo y explica que "a veces, mis hijos me dicen: `che, les estuviste recitando poesía a mis amigos´", relata Rigaudi y se ríe mientras recuerda la anécdota.Al recordar su infancia, Eduardo afirma que pese a la dura condición de su familia, "el arte siempre estuvo presente en mi vida. En mi casa, pudo faltar un plato de comida, pero nunca faltó un libro, y gracias a eso, yo pude cultivar mi arte", resume Eduardo Rigaudi.