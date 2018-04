Iosper incrementa sus aranceles conforme pauta salarial: Será de 8 por ciento

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) confirmó que todos sus prestadores recibieron un incremento del cinco por ciento desde el 1 de abril, y señaló que desde el 17 del mismo mes, percibirán un tres por ciento más. "Nos comprometimos a que el aumento del valor de prestaciones será acorde a la paritaria salarial de los estatales", afirmó el presidente del Directorio, Fernando Cañete, e insistió: "No deseamos conflictos. Entendemos que para ello debe haber ecuanimidad entre los prestadores y el organismo", indicó en un comunicado enviado a este medio.El funcionario recordó que Iosper acordó con la Federación Médica (Femer) incrementar desde el 1 de abril un cinco por ciento y potenciar esfuerzos para encontrar "el camino adecuado para mejorar los recursos con que cuenta la Obra Social".Además, confirmó que desde el 17 del mismo mes, todos los prestadores recibirán un tres más. Sin embargo, aclaró: "No deseamos conflictos y entendemos que para ello, debe haber ecuanimidad entre los prestadores y el organismo".Cañete destacó que Iosper defiende "los recursos del organismo, que ya están comprometidos para el año en curso", y llamó a los prestadores a entender que "la obra social es la que financia el sistema y por ende, maneja los recursos. No es una cuestión antojadiza, nosotros transferimos los recursos que recibe la obra social, no tenemos otros ingresos".