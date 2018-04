Comerciantes de Oro Verde reiteraron su preocupación por reiterados robos

Comerciantes de Oro Verde denunciaron anteque en los últimos dos meses, se han registrado al menos cinco robos en la localidad. Preocupados por la situación de inseguridad que atraviesa "un pueblo que antes era tranquilo", convocaron a una reunión con autoridades municipales, policiales y judiciales para este jueves a las 20 en el polideportivo municipal."Nos prometieron más seguridad, pero una guardia de cinco policías no sirve y un patrullero parado frente al banco y el otro girando, no alcanza para lo grande que es Oro Verde", remarcó Hugo, quien es dueño de una mercería.El comerciante denunció que este fin de semana, malvivientes barretearon la puerta de ingreso al local y se alzaron con mercadería por un valor cercano a los 30.000 pesos."Llegué el sábado a mi negocio y la puerta estaba violentada. Yo no tengo alarma -acotó. Se llevaron mercadería, cajas de cancanes, gorras y un canasto con billeteras", detalló.Otra mujer que tiene una carnicería comentó que hace dos meses, entraron un domingo por la tarde. "Sacaron la reja, revolvieron todo y se llevaron la recaudación del fin de semana; fueron unos 42.000 pesos", rememoró."A mí me asaltaron a mano armada entre tres personas, eran una chica y dos chicos. Y la chica ya había venido a mirar, y me estuvieron esperando a que abra", contó la dueña de un bazar."Este era un pueblo tranquilo y no sospeché que estaban esperando para robarme", agregó, al tiempo que indicó que los malvivientes le llevaron un celular, termos y el cambio que tenía en la caja.Preocupados por la situación de inseguridad que atraviesa "un pueblo que antes era tranquilo", convocaron a una reunión con autoridades municipales, policiales y judiciales para este jueves a las 20 en el polideportivo municipal.Se recordará que el mes pasado, el intendente y vice de la comuna, concejales, el vicejefe de la departamental Paraná, y funcionarios policiales de la comisaría de Oro Verde, habían mantenido un encuentro con los vecinos por la ola de robos que se registraban en el pueblo