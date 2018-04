Largas colas y reclamos en el Registro de Conducir por asambleas de trabajadores

Sobre el reclamo de los empleados

Indignación y largas colas se registraron este lunes en el Registro de Conducir de Paraná, donde también funciona el Juzgado de Faltas. Es que desde las 7 había un centenar de ciudadanos esperando para realizar el trámite correspondiente para poder retirar vehículos retenidos durante los operativos al tránsito vehicular que se desarrollaron este fin de semana, pero los empleados municipales realizaban asambleas en el lugar de trabajo hasta después de las 10.30hs.Una vez finalizada la asamblea, los trabajadores anunciaron que solo iban a entregar 10 números para la atención al público. La medida sumó al malestar que ya tenían los vecinos y la situación demandó la intervención de tres móviles policiales."Reaccionaron mal se llamó al 911 para que vinieran a proteger a los empleados, porque querían romper la puerta, ingresar igual. Finalmente, gracias al accionar de los policías, se pudieron evitar males mayores", comentó aFabricio Retamal, secretario gremial de Jerarquizados."Como no nos vamos a poner nerviosos si venimos a las 7 de la mañana a sacar un turno y el cartel dice que están de asamblea hasta las 10.30hs. Respetamos su derecho a reclamar, pero así como pusieron el cartel que advertía de las retenciones, también hubieran puesto un cartel sobre que iban a dar solo 10 números así la gente se iba tranquila y volvía mañana", expuso un vecino ante"Dijeron que la medida era hasta las 10.30hs y después cuando abrieron la puerta, anunciaron que no iban a atender más y solo iban a dar 10 números", se quejó el hombre.Desde atrás se escuchó decir que los empleados del Registro dejaron pasar "por detrás" (sin turno) a sus conocidos."No solo que no nos atienden, sino que también están haciendo retención indebida de los vehículos. Porque si uno cometió una infracción y está dentro del vehículo, me tienen que cobrar la multa, pero también te enganchan el vehículo, lo acarrean y lo llevan al corralón municipal. Y después te cobran el enganche, el traslado, la estadía, además de la multa", se quejó otro vecino que denunció: "Retención indebida de vehículos y abuso de autoridad municipal"."Todo es un negocio recaudatorio de la municipalidad y amenazan con que si no te vas del auto, le van a dan intervención al fiscal para abril el vehículo por la fuerza", agregó."Las asambleas son por un adicional por recaudación que se está pidiendo y por el que ya hubo una reunión con el intendente, y el fiscal municipal Avero quien nos pidió que esperáramos, pero hasta ahora no hemos tenido respuestas", explicó Matias Duré, empleado del Juzgado de Faltas de Paraná."Se trata de un adicional que data de 1996, hasta que Halle en 2008, lo sacó y dio un adicional único para todo el municipio", agregó otra de las empleadas."Queremos recuperar eso teníamos porque lo merecemos, por el caudal de gente que tenemos que atender, además de aguantar la agresividad", se justificó.La trabajadora explicó que sólo entregaron 10 números, porque de lo contrario, iban a tener que estar hasta las 15."No se va atender hasta tanto el Ejecutivo nos reciba", sentenció.