Pidieron justicia por joven inspector fallecido tras accidente de tránsito

Familiares y amigos de Joel Portillo marcharon este lunes a Tribunales para pedir Justicia por el inspector de tránsito que falleció tras un accidente ocurrido el 1 de enero. Isabel, la madre del joven, señaló aque pide justicia porque "ya se cumplieron tres meses" del trágico hecho y "hasta ahora no tenemos novedades de nada. Hace un mes que están estudiando los semáforos".La mujer contó que su hijo y quien lo acompañaba "iban en onda verde por Avenida Ramírez hacia el lado del Thompson". En la intersección con Don Bosco, el conductor de un Renault 9 "supuestamente cruzó en rojo y lo chocaron"."Queremos justicia. Si tiene que ir preso que vaya", expresó la mujer. Y resaltó sobre Portillo: "Era un chico bueno, trabajador. Lo pueden decir sus compañeros, que están todos acá".Por su parte, Gustavo, papá de Joel, manifestó: "Esperemos que se haga justicia para que otras familias no pasen por el dolor que nosotros estamos sufriendo. Creemos en la Justicia y también en la justicia de Dios. Esperemos que ilumine a los fiscales y a jueces"."Hay cámaras, pero las están revisando. Está todo estancado. Perdimos a nuestro hijo y queremos que esto se agilice. Nadie nos va a devolver la vida de nuestro hijo, pero al menos que el responsable pague, porque nunca estuvo detenido", recalcó.Finalmente, Isabel advirtió que si en el transcurso de esta semana no tiene novedades "el martes me instalo acá y hago una huelga de hambre".Portillo, de 26 años, falleció el lunes 1 de enero al impactar la motocicleta Apia 110cc que conducía contra un Renault 9.El accidente se registró en la madruga de Año Nuevo sobre las avenidas Ramírez y Don Bosco de Paraná. Y por la fatalidad fue imputado por el delito de homicidio culposo y lesiones graves, Leandro Leones de 22 años, quien conducía el automóvil.