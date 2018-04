Se realizó en Paraná, la segunda edición del festival FestiVida. Fue este domingo en Plaza de Las Colectividades con la participación de grupos de danzas folclóricas y bandas en vivo.Durante el evento, reunieron donaciones de pañales, utilices escolares, alimentos no perecederos y elementos de higiene personal, los que serán entregados a Gravida, Paranin y el voluntariado del hospital San Roque.En la oportunidad, una de las organizadoras, Paola Guía de la Red de Familias Entrerrianas, antese refirió al debate que se lleva a cabo en Diputados en torno a la despenalización del aborto. "Es una ley anticonstitucional porque nuestra constitución defiende el derecho a la vida", argumentó y según expuso: "No hay aborto seguro porque por más que sea practicado en un lugar de primera categoría, el aborto siempre es una práctica quirúrgica de riesgo".Según advirtió "a los políticos que se dicen progresistas", "las organizaciones internacionales se mueven detrás de los lobbies abortistas y antinatalistas para que los países subdesarrollados del sur no tengamos un nivel de vida digna".Y denunció también a los legisladores que "si no saben lo que es el imperialismo y terrorismo demográfico son culpables por ignorantes, y si lo saben y votan a favor del aborto, son traidores a la Patria".