Patronato-Estudiantes: Detalles del operativo de seguridad

Patronato recibe a Estudiantes de La Plata el domingo desde las 13.15 en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la Superliga.



En ese sentido, informaron que la venta de entradas será hasta ese día a las 13. En tanto, el estadio abrirá al público a partir de las 11.15.



El tránsito estará restringido de 12:00 a 12:30 y de 15:00 a 15:30 en las siguientes intersecciones: 3 de febrero y Churruarin ? Marangunich y Almafuerte ? Ayacucho y Churruarin ? Brown y Ayacucho ? Borgobello y Saraví ? Saraví y Ceballos y Saraví y Grella.



Asimismo, se dispuso un control de entradas en los siguientes puntos:

-San Nicolás y Ayacucho - Saravi y Grella - Churruarin y Grella.

-Ingreso a Platea y Tribuna Grella: se realizará por calle Churruarin, Marangunich o Grella.

-Para el Ingreso a la Tribuna de calle San Nicolás: se realizara por calle Ayacucho.



La Policía recordó que está prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 metros al club. Si se detecta una situación irregular, se labrará la correspondiente multa.



También, indicaron que no se podrá ingresar al estadio con botellas de vidrio ni plásticas; cintos con hebillas metálicas; encendedores; radios; rollos de papel; equipos de mates u otros elementos similares; papel picado y pirotecnia.



Los simpatizantes podrán ingresar con banderas de mano que no superen el 1 x 1.5 metros y su bastidor deberá ser de plástico, no mayor a los dos metros de longitud. Los colores de la tela deberán ser vinculados al club. Quedan restringidas las leyendas o insignias que ofendan a instituciones políticas, religiosas o con camisetas que no sean de Patronato.



Los simpatizantes que decidan concurrir con elementos de percusión o sonoros, deben pasar con anterioridad por Comisaría Cuarta a registrarse.