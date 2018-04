"¡Carlos, Carlitos!": El vendedor habló de su vida como ambulante

Miguel Ramón Tablada, más conocido como "Carlitos", vende frutas y verduras en la esquina de calles Racedo y Cura Álvarez. Hace 50 años que diariamente desarrolla esta labor."Comencé a trabajar en el centro cuando tenía 13 años. En ese entonces te quitaban la mercadería, por lo que teníamos que andar a las disparadas. Después me fui a la Terminal, ya que en el invierno el centro es bravo para vender. Luego me trasladé hacia donde estoy actualmente", contó en diálogo conAseguró que el trabajo día a día es duro porque "en el centro uno exhibe la mercadería y la gente se acerca, pero acá con mi mujer tenemos que bolsear, andar de un lado a otro ofreciendo toda la mañana. La gente me compra, aunque hay días que se vende más y otros un poco menos".Explicó que en sus años de trabajo tuvo que pasar más situaciones malas que buenas. No obstante, como es su único ingreso, está en la calle "al pie del cañón", ya que dijo que "con esto puedo comer y pagar las cuentas".Relató que en la zona todos lo conocen porque con su mujer han trabajado toda la vida en este rubro.