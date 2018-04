Proyecto propone "Valor único" para entradas de varones y mujeres en boliches

"Ambiente machista"

La concejala María Marta Zuiani (Cambiemos) es autora de un proyecto de ordenanza, que acaba de tomar estado parlamentario, promoviendo que en los "boliches", bares y pubs de la ciudad de Paraná, deberá establecerse un valor único en las entradas para mujeres y varones, no pudiendo existir diferencias en razón del sexo.Al explicar los fundamentos del mismo, la legisladora indicó que en dichos establecimientos nocturnos "existe una diferencia en el precio de las entradas entre hombres y mujeres, con promociones que consisten en un dos por uno, entradas más baratas o gratuitas para las mujeres".Al respecto, Zuiani precisa que "de esta forma se diferencia el cobro de acuerdo al sexo, lo que implica sostener la visión que sigue poniendo a varones y mujeres en categorías distintas".Al profundizar sus consideraciones sobre esta temática, aseveró que "la noche encarna uno de los ambientes más machistas en esta época, utilizándose a la mujer como señuelo u objeto para la atracción de los hombres; produciendo una promoción basada en la inferioridad de la sexualidad femenina, tomando a la misma como un objeto sexual y de deseo"."Son ganancias empresarias que no tienen nada que ver con los principios que estamos sustentando, donde la mujer sea considerada como una persona con sus capacidades suficientes y no convertirse en atracción para beneficio de los empresarios de la noche", opinó.La citada edila impulsa también un proyecto de comunicación instando a la legislatura de la provincia de Entre Ríos a dar tratamiento y debatir el proyecto de paridad de género en el ejercicio de cargos públicos electivos y partidarios.En la exposición de motivos, Zuiani reflexionó: "En todo el mundo se está empezando a evidenciar que la lucha por la igualdad no solo es un desafío de las mujeres sino una apuesta colectiva que apunta al bien común: que vivamos en una sociedad más justa, segura y plenamente democrática".En este sentido, la concejala recordó que la Argentina siempre ha sido pionera en temas de género como la aprobación de la patria potestad compartida, el divorcio vinculante, el matrimonio igualitario y la propia ley de cupos.Precisó que el proyecto de ley sobre paridad de género en el ejercicio de cargos públicos y en la conformación de las candidaturas ingresó en la Cámara de Diputados de la provincia en el mes de octubre de 2016, con la firma de las diputadas de todos los bloques.Al respecto, Zuiani trajo a colación que en Entre Ríos desde el regreso de la democracia, la Cámara de Senadores ha tenido 148 bancas, de las cuales solo 6 fueron ocupadas por mujeres, lo que equivale al 4,1 por ciento de representación femenina.Y en lo que respecta a la Cámara de Diputados, actualmente de las 34 bancas 25 son ocupadas por hombres y solo 9 por mujeres."No se puede lograr una democracia paritaria, a menos que las mujeres obtengamos las mismas oportunidades que los hombres para influir en el desarrollo de la sociedad en todos los niveles", concluyó.