Ribas: "La recta final será durísima, pero queremos lograr nuestro objetivo"

Patronato está a un paso de lograr el objetivo que se propuso el equipo en el inicio de la Superliga: mantenerse en Primera División. El domingo, desde las 13.15, recibirá a Estudiantes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.



Al respecto, Sebastián Ribas, explicó a Elonce TV que "no pudimos concretarlo en la última fecha, pero en virtud de cómo se dio el partido creo que nos llevamos un punto que nos sirve pero que tenemos que reafirmar en casa. Esperamos hacer un gran partido contra un gran rival".



Respecto a su condición física, contó que "ya estaba bien para el partido pasado y fue una decisión del entrenador quedarse con aquel equipo con el que había trabajado los últimos días. Yo ya me pude acomodar y dejar atrás el golpe que había tenido".



La recta final "será durísima", consideró, ya que "los equipos van a estar más apretados tratando de cerrar o de cristalizar los objetivos que cada uno tenga para la temporada. Los partidos se van a dar de manera más dura, serán más cerrados y nosotros tenemos un encuentro durísimo el fin de semana".



Sobre el partido del domingo, aseguró que "tenemos que sacar puntos como ellos. Su objetivo es otro, pero nosotros queremos finalizar de una vez por todas la permanencia en la categoría. Si podemos alcanzar eso luego podríamos alcanzar alguna otra cosita más".



"Tengo el orgullo y placer de estar tranquilo, de que el trabajo que hago está dando sus frutos en cuanto a goles. Me gusta estar donde estoy en la tabla de goleadores, pero sé que esto es difícil porque hay equipos que tienen otras facilidades para llegar al arco, tienen jugadores que están haciendo una gran temporada y son los que acostumbran a pelear las tablas de goleo. Humildemente espero seguir trabajando con mis compañeros y si gracias a ellos puedo seguir marcando, bienvenido sea". Elonce.com