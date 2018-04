Video: En el Colegio Nacional proyectaron el documental "Pibe Chorro"

En el marco de encuentros por la educación sexual integral anti represiva, en el Colegio Nacional se proyectó el documental "Pibe Chorro".Andrea Testa, directora, contó aque "busca posicionarnos desde otra perspectiva al pensar que significa la palabra `pibe chorro´.".Explicó que la película permite debates e interpela sobre discursos que se dan en la cotidianeidad. "", indicó.El objetivo es dejar de llamar "pibes chorros". Consideró que "son chicos que están inmersos en problemáticas muy profundas, que el Estado no llega a cubrir sus derechos básicos. Están inmersos en situaciones de violencia institucional. Son los primeros a los que esta sociedad capitalista pone en peligro. Es una película más filosófica, un documental ensayo. Buscamos acercarnos a los sentimientos y poder humanizar algo que tenemos tan naturalizado".La "indignación" fue lo que la motivó a hacer el documental. "No soporto cuando se festeja como un pibe muere", dijo.La protagonista, Mecha Martínez, manifestó que "soy parte de una realidad.. Vivo en un asentamiento en La Matanza y. Hoy ambos están muerto. Esa es la realidad de los `Pibes Chorros´, que se pueda ver".Indicó que a los estudiantes "les pido que conozcan la verdad por ellos mismos, que. Atrás de las viseras jamás mira a los ojos. Es hora de revelarse y no creer todo lo que se cuenta.".