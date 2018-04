Comenzó el 3º Congreso de Escritores Latinoamericanos

Bajo el lema "Redes de nuevos escritores, entrelazando cultura" comenzó en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná, el 3º Congreso de Escritores Latinoamericanos. Se realiza durante este jueves, viernes y sábado.



Al respecto, Lucía Pavón, explicó a Elonce TV que "la apertura fue increíble, hubo muchas delegaciones de escuelas, gente que ha venido de distintas localidades aledañas. Estamos muy felices porque parecía que al principio el tiempo no nos iba a acompañar, pero finalmente no llovió".



Asimismo, el cantante Pilo Godoy cantó el himno nacional. "Fue un momento muy emotivo. También se reconoció la trayectoria de Roberto Romani, de la Librería el Templo del Libro", agregó.



Por su parte, la artista plástica Mónica Portillo, relató que "son muchos años de trabajo. Agradezco que me hayan invitado. Celebro la realización de este congreso, como así también todo lo que tenga que ver con las actividades culturales".



Sobre su trayectoria, contó que "soy artista plástica y escritora. A las dos actividades las realicé desde muy chica. A nivel literario tuve un premio, ya que fui antologada, en un certamen de homenaje a Victoria Ocampo, por el uso preciso del idioma. En la plástica recorrí con mis obras varios países. Es el aporte que uno puede hacer desde una pasión que tiene para hacer que nuestra bandera se haga presente en las instancias internacionales posibles. Este año voy a exponer por cuarta vez en Dubai".



Sobre sus recorridos en distintos países, aseguró que "uno siente un compromiso muy grande porque estoy representando a Argentina a través de mi obra. Es algo muy puntual y hay muchas obras diferentes, por lo que cada uno debe dejar la mejor imagen". Elonce.com