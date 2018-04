El INADI recomendó "no usar el Manual homofóbico en las escuelas"

Política El CGE no sancionará a escuela que difundió polémica guía sobre homosexualidad

El INADI advirtió "el alto grado de contenido homofóbico y discriminatorio contra la comunidad LGTBI del Manual "Cuidado! Llegan los adolescentes", de José Luis y Silvia Cinalli, que fue utilizado por el Instituto Cristiano Evangélico Bautista de Enseñanza Media, de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, para una clase de educación sexual integral que se impartía a pedido del estudiantado", señala el organismo en un comunicado dado a conocer este jueves.Justamente este organismo, "trabaja desde hace meses, en denuncias contra textos de esos autores y el dictamen correspondiente, se encuentra en proceso de notificación y será comunicado en los próximos días", dio a conocer el INADI.Al respecto de los textos, el organismo sostuvo que "son estigmatizantes del colectivo LGTBI, tienen contenido discriminatorio en términos de la Ley 23.592 y además, utilizan conceptos repletos de prejuicios que reproducen estereotipos, al hablar de "normalidad" para las personas heterosexuales y de "anormalidad" en el caso de las homosexuales", explica el INADITambién señaló que las guías que causaron el escándalo en un colegio secundario de Paraná, "definen, además, como "promiscuos" a lo que ellos denominan "estilo de vida homosexual", descalificando a las familias diversas y a la plena vigencia de la diversidad sexual valorada por la sociedad argentina", considera el organismo."El INADI recomienda a las escuelas, no utilizar este tipo de material bibliográfico en el aula", señala el comunicado. "La educación es una de las principales herramientas para combatir la discriminación de todo tipo y una gran aliada para lograr el cambio cultural que promovemos, en la búsqueda de una sociedad cada vez más inclusiva y pluralista", declaró el titular del organismo, Claudio Presman.La Delegación de Entre Ríos del INADI se comunicó con los padres de los estudiantes afectados, para que radiquen la denuncia pertinente," lo que dará lugar a una intervención rápida y efectiva del INADI, para determinar las características discriminatorias o no, del accionar de la escuela, al utilizar esta bibliografía, sea o no por error", concluye el comunicado.