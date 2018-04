Polémica guía sobre homosexualidad: Suspendieron las clases en la escuela

Política El CGE no sancionará a escuela que difundió polémica guía sobre homosexualidad

Los padres exigen reunirse con directivos

"Love is love"

Se(ICEBEM) D-122 de la ciudad de Paraná, desde donde surgió una polémica guía sobre homosexualidad.La medida fue dispuesta, a los fines derespecto a cómo debe educarse a los alumnos en relación a Educación Sexual Integral, según pudo saberLa funcionaria adelantó que se hará un "seguimiento" sobre la escuela en cuestión.En tanto, un grupo de padres se presentó hoy en la escuela para exigir una reunión con los responsables del Instituto. Apuntaron también, a la responsabilidad que le cabe al CGE por lo sucedido."Los chicos solicitaron Educación Sexual Integral desde el año pasado, y el CGE cuenta con el material para ello, pero en lugar de eso, recibieron cátedra sobre cómo se debe tratar a un homosexual, sobre cuál debe ser el comportamiento para ello", denunció Andrea, una de las mamás que cursó sus estudios en esa misma escuela y hoy envía a sus hijos a la misma."Creemos que este tipo de cosas no suma y ahuyenta a la comunidad, porque tanto el instituto como la iglesia, deberían ser un lugar de contención", apuntó al tiempo que se mostró "confiada" en que serán recibidos por los directivos "para la búsqueda de una solución en conjunto".Por su parte, otra de las mamás denunció que "no son nuevas este tipo de publicaciones" de carácter discriminatorio. "Desde el año pasado que se está brindando este material para que los chicos repudien la homosexualidad. A la fotocopiadora no se le traspapeló nada", remarcó la mujer.De acuerdo a lo que manifestó, su hija había planteado un debate abierto de la temática, en conjunto con el Inadi pero no se lo permitieron. "Incluso se le burlaron, y llegaron a decir que el homosexual `es una cucharada de moco que te la volves a tragar´, que es `un espanto´ y que `tenían que alejarse de ese tipo de chicos porque es contagioso´", rememoró la mujer.Esta madre confesó que "quiso intervenir con el Inadi pero por miedo a represalias contra su hija, no lo hizo".Otra de las madres que envía a sus hijos al Instituto instó a los directivos a que "pidan las disculpas del caso y a eliminar este material"."Nos parece retrogrado e ilógico para los tiempos que estamos viviendo", comentó un padre de una nena de segundo año, en relación a la polémica guía sobre homosexualidad que se difundió desde la escuela."El CGE también se tiene que hacer cargo porque si los chicos no hubieran viralizado las páginas de este libro, hubiera pasado inadvertido", denunció otra de las mamás. "Fue un impacto emocional porque no esperábamos esto; generalmente (desde la Institución) son muy abiertos y tolerantes con que seas practicante o no de su religión", cerró.Según pudo registraren medio de la polémica, las puertas del edificio escolar amanecieron en la mañana de este jueves con las inscripción "Love is love". El graffitti era acompañado con los colores bandera del arco iris con la que se identifican miembros del colectivo LGBT que nuclea a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales.