Removerán 70 vehículos abandonados en las calles de Paraná

El secretario de Seguridad y Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank, confirmó aque "según el último informe de abril, son 70 vehículos los que están en condiciones de ser removidos de la vía pública, para trasladarlos a depósito y compactarlos previo desguace".Y en esa línea explicó que "se trata de aquellos vehículos que por denuncia de vecinos, se encuentran abandonados en la vía pública y ya pasado un tiempo considerable bajo esa situación de abandono"."Se hace la notificación, se localiza al propietario y se lo intima; de lo contrario se deja una intimación adherida al vehículo donde se le dan cinco días para que se hagan presentes en la dirección municipal de Tránsito a los fines de realizar el descargo. Si pasado esos cinco días no se hizo el descargo, se hace el traslado del vehículo al predio de calle Gobernador Parera a los fines de posteriormente, aplicar el programa nacional de Descontaminación y Compactación", detalló al respecto.De acuerdo a lo que aclaró, "no se distingue la antigüedad del vehículo y en breve se iniciarán los trámites para la compactación".En la oportunidad, Frank confirmó que ya están operativas la dos grúas del municipio para el secuestro traslado de vehículos mal estacionados. "Aplicamos la ley nacional de Transito, interviene la dirección municipal de Transito para el secuestro y la posterior intimación del titular para que venga a retirarlo previo del pago correspondiente", aclaró.Respecto de las motos secuestradas por infracciones registradas durante los operativos de control al tránsito vehicular, Frank comentó que "está en trámite" el expediente iniciado por la Policía de Entre Ríos "a los fines de solicitar el equipo correspondiente para proceder a la compactación de esos rodados"."Hay 8.000 motovehículos en el predio del Promin en Bajada Grande, y de esos, más de 2.500 estarían en condiciones de compactación. Además, se suman los autos y motos que están en el depósito policial de La Picada", reveló."Los vehículos con la antigüedad suficiente y sobre los que no haya mediado reclamo por parte de los propietarios serán compactados", sentenció el funcionario municipal.