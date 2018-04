Exigirán justicia por el inspector de Tránsito que murió en accidente de moto

A tres meses de la muerte de Joel Portillo , el joven de 26 años falleció el lunes 1º de enero al impactar la motocicleta Apia 110cc que conducía contra un Renault 9, familiares y amigos convocaron a una movilización a los Tribunales de Paraná para exigir justicia por el hecho."Pido justicia porque ya se cumplieron tres meses y hasta ahora no tenemos novedades de nada", lamentó ante, Isabel, la madre del joven muerto.El accidente se registró en la madruga de Año Nuevo sobre las avenidas Ramírez y Don Bosco de Paraná, alrededor de las 6.30h. Y por la fatalidad fue imputado por el delito de homicidio culposo y lesiones graves, Leandro Leones de 22 años, quien conducía el automóvil."Mi hijo iba con la onda verde por Avenida Ramírez y el chico dobló en rojo, según lo que me contaron los amigos porque iban todos para el Thompson", rememoró Isabel al tiempo que aclaró que Portillo "tenía todo en regla y llevaba casco". "Había tomado porque era fin de año, pero no estaba alcoholizado. Él estaba consiente", remarcó."El abogado nos dijo que todavía estaban estudiando el tema de los semáforos, y como yo presente cinco testigos y el, tres, entonces se contradecían los míos con los de él", apuntó la mujer."El único que ya declaró es Arce, el que iba con mi hijo, pero tampoco pudo dar muchos datos porque cuando despertó estaba en el hospital, y no quedó muy bien de la cabeza porque por ahí se pierde", agregó al respecto. Y según confirmó, el hombre que iba como acompañante de la moto "no llevaba casco".En la oportunidad, la mujer descartó ir a juicio abreviado. "Yo voy a ir a juicio oral y público porque si el mató a mi hijo, que pague", sentenció.Familiares y amigos de Joel Portillo marcharán este lunes a Tribunales para pedir Justicia por el joven fallecido; según se adelantó, concentrarán entre las 10.30 y 11hs en Plaza de 1º Mayo.