El testimonio de las alumnas

Video: Oficios para todos en la Escuela Técnica Nº 1 de Paraná

Hoy en día, la mujer ha incursionado en el ámbito laboral llegando incluso a equiparar las oportunidades que durante años eran exclusivas para hombres. Elonce TV conoció la historia de Judith y Fanny Báez, dos hermanas que aprendieron albañilería para construir su casa."La escuela tiene aproximadamente 900 alumnos, de los cuales 200 son del turno nocturno y en cada curso hay una o dos mujeres", además indicó que "en el turno noche hay más, quienes asisten son mayores de edad que están trabajando y tienen otras obligaciones".De esta escuela técnica, los chicos salen con una formación específica y una habilitación para trabajar en las distintas tecnicaturas: Maestro Mayor de Obra; Computación; Técnico Electro Mecánico y Técnicos Electrónicos.Noblega dio cuenta que si bien no hay una marcada preferencia por los talleres de parte de las chicas, "hay muchas en construcción y electro mecánica".Consultada en relación a si podría haber más mujeres estudiando en la técnica, señaló que sí, pero aclaró que "las chicas que están son las que eligen la escuela, rara vez vienen obligadas. La mayoría se siente contenidas y cuidadas por su grupo de compañeros y no tenemos problemas". Y agregó que "en el taller de construcción no hay distinción, ellas hacen todos los trabajos, revocan, levantan paredes, las mujeres somos muy buenas en estas tareas".Finalmente, Noblega manifestó que "las empresas generalmente buscan mujeres técnicas para algunos puestos determinados. La escuela tiene pasantía con varias empresas y hay altas posibilidades de conseguir un puesto de trabajo".