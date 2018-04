En Paraná hubo un "pañuelazo" para pedir por la despenalización del aborto

En el marco del inicio del debate en el Congreso sobre la despenalización y legalización del aborto, este martes se llevó a cabo un "Pañuelazo" en la plaza Alvear de Paraná.Al respecto, Nadia Burgos, explicó aque "nos encontramos para enviar un montón de fuerzas y demostrar que quienes estamos luchando por el aborto legal, seguro y gratuito cada vez somos más. Tenemos tomadas las calles, el Congreso con este debate, las escuelas, las facultades y todos los lugares a donde vamos. Discutir y debatir ya no es suficiente. Necesitamos la legalización porque es un derecho de salud pública, es un derecho humano y de justicia social".Por su parte, María Alé, indicó que "hace muchísimos años venimos reclamando por el derecho al aborto, que forma parte de los derechos a decidir sobre el propio cuerpo. También hemos luchado por la ley de fertilización asistida, por la ley de muerte digna, por la ley de matrimonio igualitario, por la ley de identidad de género. El aborto se inscribe dentro de esas luchas. Es una práctica que tiene que ver con las cuestiones médicas, pero que también tiene que ver con una realidad que transitan las mujeres de manera cotidiana, porque a pesar de las leyes restrictivas el aborto sigue sucediendo. Es hora de que el Congreso tome la posta y legisle sobre el tema".Carolina Comaleras, en tanto, destacó que no se discute por aborto sí o no, sino por su despenalización. "Hay un tratar de imponer creencias personales. El aborto está, es una realidad, necesitamos que el Congreso legisle para que esta práctica sea segura y que todas las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos por los motivos que consideran necesarios lo puedan hacer de forma segura. Es un derecho a la vida, a la salud, a la dignidad y a la capacidad reproductiva, a decidir si quieren tener hijos y cuándo", manifestó.Además, dijo que "hay que despenalizar y legalizar el aborto, ese es el debate, no si hay vida, si es persona, cuándo es. No está en discusión, no forma parte de la campaña. Sencillamente hay que legislar".