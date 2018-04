Alumnos de la EET N° 1 de Paraná construirán impresoras 3D

Foto 1/2 Foto 2/2

Mateo Couceiro, es alumno de 6to año de la Escuela Técnica N° 1 "Francisco Ramirez" y es el autor del proyecto que tiene el objetivo de construir dos impresoras 3D y que nació con el propósito de mostrar lo que aprenden y fundamentalmente el progreso de la escuela técnica. Junto al rector de la Institución fueron recibidos por el vicegobernador Adán H. Bahl, quien acompañará el desarrollo de este importante proyecto.



"Cuando las escuelas técnicas logran estos espacios de creación los resultados son maravillosos. Esto sucede cuando hay docentes comprometidos y estudiantes motivados. Poder fabricar tecnología en la escuela es un logro muy importante", destacó Bahl al tiempo que agregó: "las Escuelas Técnicas brindan la posibilidad de formarse gratuitamente en la ciudad, de preparase para un trabajo concreto ni bien terminan la secundaria o de estar bien capacitados para seguir una carrera universitaria".



"Desde el Estado tenemos la obligación de acompañar estos desarrollos, de darles una mano para que puedan alcanzar los objetivos que se proponen. Son estudiantes creando futuro, proponiendo innovación", expresó el vicegobernador.



"Es una alegría muy grande haber sido recibidos por el vicegobernador, quien muy generosamente nos brindó esta audiencia y la posibilidad de acompañarnos en este proyecto tan importante y brindarnos el apoyo necesario para realizarlo", dijo Mateo Couceiro.



El proyecto

La idea es construir dos impresoras 3D para que puedan ser utilizadas en los diferentes talleres de la Escuela y como así también serán presentadas en diferentes ferias de ciencias, como campamentos científicos a los cuales la escuela asiste de manera continua. "Es un proyecto que lo desarrollaremos de manera grupal; y que lo llevaremos adelante junto a profesores y algunos compañeros en horario extra escolar. Vamos a comprar las piezas por separado para reducir gastos y optimizar el nivel de complejidad".



"En el taller de Mecánica le vamos a dar un uso especial; año a año participamos en el desafío Eco y las impresoras nos van a permitir imprimir las piezas para la dirección, el volante y lo que necesitamos para construir los automóviles ecológicos. Y dentro de la especialidad electrónica vamos a poder imprimir las carcasas para que podamos desarrollar algo de robótica, que si bien es una especialidad con la cual no contamos, es la idea que se pueda empezar a implementar".



Actualmente la escuela cuenta con alrededor de 1000 alumnos en los tres turnos; Mateo es uno de ellos y comentó que el proyecto "surge a raíz de un comentario que me hizo una vecina. Ella me decía que no quería mandar a su nieto a una Escuela Técnica. Ese fue el puntapié para hacer algo que pueda mostrar lo que aprendemos, lo que nos enseñan y fundamentalmente nuestro progreso", explicó.



La importancia de la educación técnica

Roberto Ríos, rector de la escuela agradeció el encuentro y expresó: "No es fácil encontrar un vicegobernador que nos abra las puertas" y destacó la importancia de la educación técnica: "siempre es importante porque provee de conocimiento, de tecnología y fundamentalmente de oportunidades para que los jóvenes puedan prepararse en un presente y hacia un futuro que demandará conocimiento y experiencia en la parte técnica".