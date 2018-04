Chileno recorre Entre Ríos en su Citroën: "Me gusta la gente, la atención"

Por segunda vez en el año, un chileno apodado "Señor Molina", visita la Argentina a bordo de su Citroën 2CV, de 1961. Este fin de semana estuvo en Paraná.En diálogo con, contó que "vengo del Tercer Encuentro Sudamericano de Citroën, que se realizó en Uruguay. Hace 17 días salí de Chile. Me gusta Argentina, la gente, los pueblos, la atención".Como no quería perderse la oportunidad de participar del Encuentro Sudamericano, vendió su auto, que le costó más de siete años de trabajo tenerlo, para poder viajar. "Era mi sueño poder viajar en el Citroën, pasar por Argentina y llegar a Uruguay. Cuando terminó el evento me di cuenta de que me quedaban días y decidí recorrer este país. Estuve en Concordia, San Salvador y un amigo me dijo que venga a Paraná, que un amigo suyo me quería conocer", relató.Si bien pensaba marcharse este lunes por la noche, asegura que decidió quedarse porque lo invitaron a pasear con otra persona que tiene también un Citroën.Su auto ya tiene hechos casi 4000 kilómetros, pero seguirá recorriendo y sumará 2000 kilómetros más. "Siempre fue mi sueño tenerlo, pero es caro. Soy chapero y conseguí tres, pero como estaban bastante podridos hice de los tres uno. Ahora, gracias a Dios, anda todo bien. El auto solo me va avisando cuando le falta una lijadita", manifestó.Continuará en Paraná por unos días. Este martes tiene pensado levantarse muy temprano para pescar."Por la pasión de tener un Citroën la gente se acerca, pregunta, te cuenta historias", finalizó.