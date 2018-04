Nació un super bebé en el hospital San Roque: pesó 6 kilos

En la mañana de este lunes 9 de abril nació un super bebé en el hospital materno infantil San Roque de la ciudad de Paraná: Augusto Gabriel acusó en la balanza 6 kilos.El nacimiento se produjo luego de una cesárea que había sido programada. Si bien la familia sabía que iba a ser grande, "no pensábamos tanto, cinco kilos sí, pero seis no", dijo Silvia, la abuela del super bebé adeEn tal sentido, contó que la mamá, que tuvo diabetes gestacional, "está bien, descansando después de la cesárea", y dio cuenta que durante un período del embarazo debió guardar reposo.Silvia, que ya tiene otros tres nietos, dio cuenta que Augusto tiene una hermanita de 2 años, la cual también acusó un peso importante al momento de nacer, 4,600 kilos."Es tranquilo, por lo menos no llora", expresó la abuela y mencionó que toda la ropita que le habían preparado le quedó chica por lo que, bromeó.Finalmente, Silvia señaló que la familia "está contenta, ahora tenemos un bebote, es grande, grande".