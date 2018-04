Dos mujeres que viven en inmediaciones de Avenida Ramírez al 2000 manifestaron a Elonce TV que si bien "nos hemos comunicado al 147 y a Obras Sanitarias, no hemos tenido respuestas a nuestros reclamos: queremos que vengan y vean si está roto un desagüe o qué es lo que ocurre, que en la esquina de Vucetich se junta hojas, basura, y termina haciéndose barro podrido".



"No sabemos qué es, si problemas con las cloacas, con el agua, pero hay momentos que sale una especie de aceite quemado", aseveró una de las mujeres.



Otra de las vecinas dijo que su pareja, que "está operado hace muy poco, se resbaló y se cayó. Y esta no ha sido la única vez que ocurre un hecho de este tipo". Elonce.com.