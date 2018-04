El boleto de colectivo llegaría a costar "$12,50 o 13" pero aún no está definido

Política Órgano de control aprobó el pedido de aumento del boleto de colectivo en Paraná

El responsable de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Ricardo Frank, estimó que el boleto del pasaje de colectivos pasaría a costar "12,50 o 13 pesos" pero de acuerdo a lo que aclaró: "Sería muy aventurado confirmar ese monto porque todavía no tenemos un informe técnico que determine la readecuación tarifaria a la que se arribaría".Es que tras la reunión del Órgano de Control y Monitoreo del Sistema Integrado de Transporte Urbano (SITU), el estudio realizado por los equipos técnicos determinó una tarifa técnica de 9,26 centavos."Se arribará a una tarifa que se corresponda con la realidad en base a los estudios que se están realizando, se hará la elevación y será el Ejecutivo municipal el que aceptará o no, lo que nosotros evacuemos, y en definitiva, eso se tratará en el Concejo Deliberante", detalló el funcionario municipal."Hasta la semana próxima no vamos a tener ningún tipo de definición porque hay un decreto para realizar, un informe que elevar al Ejecutivo municipal y una reunión del Concejo que lo tendrá que tratar", agregó Frank.Finalmente, el responsable de Servicios Públicos de la Municipalidad aseguró "estar al tanto" de los reclamos de los usuarios y según confirmó: "Intimamos a las empresas en relación a la prestación del servicio y readecuaciones que tendrán que realizar en base a los reclamos".