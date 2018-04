Por disputas barriales, piden presencia policial permanente frente a escuela

Policiales Familias antagónicas se arrojaron bombas molotov en inmediaciones a una escuela

Pidieron presencia policial permanente

Arrojaron una bomba molotov sobre el frente de una vivienda, lindante a la escuela Nº197 "Héroes de Malvinas" ubicada en la esquina de calles Cochrane y Artigas del barrio Paraná V de esta capital entrerriana, en la mañana de este miércoles.Los restos del artefacto no lograron llegar hasta el domicilio ubicado sobre la tira 19 pero si impactaron en la malla sima perimetral de la escuela, sin lograr que ingresen dentro del establecimiento educativo, supoV., la directora del establecimiento escolar, María del Carmen Bosc."Estamos muy preocupados e informamos a nuestras autoridades cuando estos acontecimientos ocurren en el horario escolar, también contamos con el apoyo de comisaría décima pero la solución siempre es momentánea", indicó al respecto.Y el jefe de la Departamental de Policía de Paraná, comisario Marcos Antoniow, adelantó que en la página web de la Policía se pondrá un número de WhatsApp y un correo electrónico "para que la gente haga las denuncias."Se logró que haya una guardia las 24 horas en la tira 19, algo que nos tranquiliza porque la situación está controlada, momentáneamente", advirtió la directiva al tiempo que evidenció: "Las familias de los alumnos han manifestado su preocupación porque quieren estar tranquilos cuando sus hijos están en el horario escolar"."Qué pasa si hoy se arma un tiroteo, si se escapa una criatura y se va", se preguntó Ramón Contreras, quien a diario lleva a su nieto al Jardín de Infantes de la escuela.De acuerdo a lo que comentó la directiva de la escuela, este año, puntualmente, tres papás de nivel inicial buscaron banco en otras instituciones cercanas porque están preocupados por los enfrentamientos armados entre familias antagónicas que se disputan el territorio por la venta de estupefacientes en el barrio."Yo trato de persuadir a los papás, de asegurarles que los chicos van a estar contenidos, que no les va a pasar nada, porque si advertimos algo, los ingresamos a los patios internos de la institución. No los vamos a exponer", sentenció la directora de la escuela de barrio Paraná V."Si bien los papás, están conformes con la educación que se les brinda en esta institución, tienen ese temor de que los chicos puedan sufrir las consecuencias del malestar barrial", cerró.