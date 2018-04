La lucha de Luz para recuperar a su hijo: "Me discriminan por discapacitada"

Luz Marina Bubilio tiene 31 años y padece de un retraso madurativo. La mujer es madre de un niño de dos años, el cual, desde hace cuatro meses y por una disposición del Copnaf, ya no está con ella.Además de reclamar por la tenencia de su hijo, Luz denunció anteque su madre se queda con el dinero que percibe de su pensión por discapacidad."Por más que yo tenga una discapacidad, no tienen por qué, discriminarme. Me están negando mis derechos", remarcó Luz ante. "A mi bebé no lo tengo conmigo y la estoy pasando mal porque me están discriminando de todos lados", agregó.De acuerdo a lo que expuso la mujer, en diciembre firmó un papel en el que habría cedido la guarda de su hijo, pero ella dijo no saber qué fue lo que firmó. "Yo estaba mal y se aprovecharon. Estuve una semana sin ver a mi hijo", rememoró.Con el correr de los meses, accedió a visitas temporarias con el pequeño, pero según asegura, "no es lo mismo". Ante, Luz contó que vive en el refugio para mujeres "Inés Londra" (ubicado detrás de la Escuela Hogar) y que cuando ve a los otros bebés con sus mamás, suelta en llanto porque no tiene a su hijo con ella."Le compré un chupete y solo se lo dan de noche, siendo que el chupete, al bebé lo calma. Si fuese hijo de ellos, esta gente lo trataría bien, pero como no es su hijo, no lo tratan bien", advirtió.El pedido desesperado de esta mujer es por la tenencia de su hijo, el cual está alojado en un hogar del Copnaf. "Yo quiero a mi hijo conmigo", insistió.Y denunció además, que percibe una pensión por discapacidad, la que solo cobró tres veces."Hoy fui al banco de calle La Rioja a preguntar cuánto dinero tenía y me dijeron que 80 pesos. El resto del dinero lo cobró mi mamá. Se están quedando con mi plata, que me corresponde", evidenció."Mi mamá dijo que se iba a hacer cargo de mí y de mi nene pero no hizo nada", lamentó.De acuerdo a los datos a los que accedió, Luz podría acceder a la tenencia de su hijo si tuviera en un entorno familiar que la contenga, pero su propia madre es alcohólica, no tiene trabajo y el dinero de la pensión es utilizado para pagar un alquiler, un lugar para vivir."Reclamo mis derechos, que a la gente con discapacidad, no la traten como si fuesen una nada. Somos iguales que cualquier otra persona", sentenció.