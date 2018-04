Una menor fue golpeada por compañeras a la salida de la escuela

Video: "Tiene golpes y un fuerte dolor": menor fue atacada por compañeras a la salida de la escuela

El hecho sucedió este miércoles. Se conoció un video que muestra la agresión sufrida por una niña de segundo año de la escuela de Bajada Grande, a la salida de la institución. Sus compañeras le recriminaban que "había hablado mal de ellas" y a raíz de este reproche, "la golpearon".



Patricia, la mamá de la chica golpeada, contó a Elonce TV que el suceso ocurrió este martes, alrededor de las 13, en la escuela secundaria de Bajada Grande, sita en calles Croacia y Larramendi.



"Mi hija salió a las 12:50 de la escuela, la estaban esperando, la empezaron a golpear en la cabeza, en la espalda, le tiraron de los pelos. Se quiso defender diciéndoles que no ella no había hablado mal de ellas, pero le siguieron pegando", mencionó.



La mujer indicó que cuando le avisaron de la situación, ella concurrió al lugar, pero "ya había pasado todo, hablé con la rectora, me tomó los datos de lo que había pasado; me fui a Minoridad e hice la denuncia correspondiente".



Dijo que las menores involucradas en el hecho "son menores de edad, van a la misma escuela (que su hija) pero a distintos cursos: "una va al otro octavo y la restante a tercer año del turno mañana".



"Fui a Sanidad Policial. La revisaron, tiene golpes internos en la columna y la cabeza. Según me dijeron, en una semana me estarán citando y van a evaluarla de vuelta, por los golpes internos. Ella siente un gran dolor por la caída, se pegó con una piedra en la columna", dejó en claro la madre de la niña agredida.



Al ser consultada, la mujer dijo que "no sacará" a su hija de la institución. "Es la escuela a la que ella pertenece, no la voy a sacar". Elonce.com.