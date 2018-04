"Femi Olla Popular" contra precarización laboral de lesbianas, travestis y trans

Se llevó a cabo la "Femi Olla Popular" contra la precarización laboral de lesbianas, travestis y trans.Eve, contó aque "a este reclamo lo convocamos desde la Asamblea Participativa y reclamamos la precarización que están sufriendo muchas de nuestras compañeras. No queremos que esto ocurra más, queremos condiciones de trabajo dignas para todas. También exigimos el cupo laboral trans y travestis".En ese sentido, invitó a sumarse a las actividades que realizan y aseguró que "queremos que sepan que estamos juntas. Queremos poner presión porque hay compañeras que hace muchos meses no están cobrando".Relató que entre todas fueron comprando los ingredientes necesarios para elaborar la comida. "La idea es mostrar lo simbólico, porque con las promesas no llenamos las ollas y queremos decisiones concretas que interpelen y que afecten a la vida de todas nuestras compañeras que hoy están poniendo el cuerpo en distintos lugares para sostener un montón de proyectos y programas", agregóNadia, por su parte, expresó que "lamentablemente el modelo de precarización y sobre todo el modelo de monotributo, es una de las formas que más consecuencias tiene. La contratación en este sentido genera una inestabilidad laboral muy grande y se ejerce una presión y violencia laboral hacia las compañeras. En esta oportunidad afecta a un montón de áreas vinculadas a la lucha contra la violencia de género"."La precarización nos afecta particularmente a las mujeres y cuando hay un aumento de la crisis, del ajuste, todo aumenta y estas compañeras no están cobrando. Eso genera una disminución y afecta las políticas públicas", indicó.Consideró que "la adhesión es cada vez mayor y tomamos un método que es de la clase trabajadora, como es la olla popular, pero lo hacemos propio, porque es del movimiento de mujeres en solidaridad con todas las compañeras precarizadas".