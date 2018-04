Otra yarará en un barrio: La mataron antes de que ingresara a una vivienda

Paraná Cómo actuar ante posibles mordeduras de víboras

La proliferación de serpientes en la zona se agrava cuando la crecida del río invade su hábitat y ya es habitual verlas cuando la temperatura es alta. Incluso, se registraron varios casos en la ciudad, sobre personas que las hallaron en las inmediaciones de sus domicilios o hasta en el interior de los mismos. Elonce.com dio cuenta este martes de la preocupación de los vecinos de barrio Anacleto Medina Norte , donde hallaron una yarará de más de un metro de longitud. Según explicaron, fue encontrada en un lugar donde los chicos juegan y en tal situación se basaba su preocupación.Especialistas indican queAdemás, resaltan que hace años, se incrementó la reducción de los controladores naturales de estos reptiles (como los caranchos, las lechuzas, las comadrejas y los aguiluchos), debido a las modificaciones que el hombre ha hecho sobre el ecosistema de la región.Juan y Fausto, dos vecinos que se domicilian en la zona de calles Echeverría y García Verdier, a 200 metros de la planta potabilizadora de agua.Juan relató a Elonce TV que "ayer al mediodía, estábamos en la vereda y un vecino nos hizo seña de que andaba una víbora y tratamos de evitar que ingresaran en la casa y la terminamos matando", dijo.Fausto dijo que "nos dimos cuenta de que era una yarará y medía al menos 1,20 metros, pero es muy peligrosa para los chicos que viven en la zona", remarcó y agregó que "es una lucha constante de los vecinos para mantener el barrio y que no se transforme en un ambiente propicio para la proliferación de las víboras", dijo a Elonce TV."Nos hemos comunicado con la Municipalidad para mantener más limpio y que no se formen basurales para que no proliferen los roedores que son la fuente de alimentación de las víboras, pero no hemos obtenido respuesta, tanto para el desmalezado como para el tema de la basura. Los vecinos somos los que mantenemos el barrio", resumió Fausto.Vea en este link, cómo actuar ante posibles mordeduras de víboras.En estos días, se multiplicaron las apariciones de grandes serpientes en distintas zonas de Paraná y los vecinos están atentos a dichos sucesos."Los vecinos nos comunicamos por