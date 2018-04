Realizaron operativo de limpieza en la Vecinal San José Obrero

Foto 1/2 Foto 2/2

Personal municipal llevó adelante este miércoles un operativo integral de limpieza en la vecinal San José Obrero, cuya presidenta declaró a Elonce TV que requirieron la realización de esta tarea porque "hay mucha mugre en el barrio. Ahora trataremos de mantenerlo limpio. Esperemos que no tiren basura, porque si no se ensucia enseguida".



Acotó que a las 7.30 llegaron los camiones y las máquinas. En dos horas de trabajo "ya sacaron ocho camionadas", resaltó. Recolectaron desde "heladeras viejas, hasta tarros y chapas que la gente sacó a la calle".



"Hay muchas personas enfermas y necesitamos asfalto, porque con la broza muchas veces no se puede ni estar", graficó la mujer.



Finalmente, desde la comuna indicaron que los trabajos se enmarcan en un "programa de trabajo barrial, mediante el cual se elimina basurales, juntan ramas y se hace una tarea de descacharrización".