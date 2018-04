Realizaron la "ronda de los martes" contra los agrotóxicos

Como todos los martes, organizaciones sociales y ambientales se reunieron frente a Casa de Gobierno para expresarse en contra de los agrotóxicos.Al respecto, Daniel indicó aque "no podemos no seguir reaccionando frente a un nuevo enfermo o persona fallecida por problemas de contaminaciones por agrotóxicos. Es por eso que hace más de dos meses decidimos todos los martes rondar en silencio. Reclamamos que se incorpore este tema y la agroecología a una agenda de temas de los poderes políticos públicos".En ese sentido, dijo que "la Cámara de Diputados hace dos jornadas hace una socialización de saberes con especialistas en el tema. La primera fue con un ingeniero agrónomo sobre la viabilidad de la agroecología en agricultura extensiva. La segunda fue con el ingeniero Tomasoni que habló de la imposibilidad de hacer controles de las derivas de los venenos cuando se los aplica, a pesar de la prédica de que se pueden hacer buenas prácticas agrícolas. Este miércoles viene Damián Marino, un investigador del Conicet que encontró glifosato en el barro del borde costero del río Paraná, en el agua de lluvia, en los algodones, en los tampones y prendas de vestir".Pidió a la gente sumarse a las rondas, ya que asegura que "no es un problema de la agricultura, es un problema de lo que comemos, del aire que respiramos, del agua que bebemos. Es hora de que se terminen los silencios en donde debe hablarse".