Dos testimonios de inclusión en la maratón "Malvinas: No olvidar"

Más de 700 personas participaron este lunes de la quinta Maratón "Malvinas No Olvidar", que tuvo como objetivo homenajear a los ex combatientes y caídos en la guerra.rescató los testimonios de Matías y Amarú, quienes junto a su hermano y padre, respectivamente, corrieron los 10 kilómetros de la maratón "Malvinas: No olvidar"."El poder incorporarlo a él en actividades como estas, no tiene precio", remarcó el hermano del niño con síndrome de Down. "La inclusión para chicos con discapacidad en este tipo de eventos, es muy importante", subrayó el joven antePor su parte, Fabián García, quien arribó a la capital entrerriana desde la localidad santafesina de Monte Vera, junto a su hijo Amarú, puso en valor en "compartir la vida, disfrutar"."No hay sacrificio, todo se puede si hay disfrute", indicó a nuestro medio.