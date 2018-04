A 36 años de la gesta de Malvinas: Se realizó el acto central y desfile militar

La Municipalidad de Paraná, en conjunto con el Centro de Veteranos de Guerra y la Dirección Municipal, lleva a cabo distintas actividades en conmemoración a los caídos en la Guerra de Malvinas.El acto central se desarrolló en frente a la Catedral Metropolitana, en calle Su Santidad Francisco. Allí hubo desfile de fuerzas armadas, seguridad y veteranos.. El peso de las responsabilidades continúa hoy para todos sin excepción", expresó uno de los veteranos en el discurso que brindó frente al público presente.Por su parte, el intendente, Sergio Varisco, dijo que "en todo el país tenemos dos motivos para recordar lo que ocurre en la Argentina actualmente. En primer lugar, a los héroes que descansan en el sur pero que están en todos nuestros corazones. La historia tiene muchas cosas pendientes, pero la principal es Malvinas. Hay una consigna que hay que repetir: sin Malvinas no habrá patria, porque no solo es mirar el pasado, sino el futuro. Hay que forzar un proceso de descolonización, no hay nada que nos ate a una política imperial de nuestro territorio nacional".Dijo además que "hoy recordamos a nuestros héroes, pero también reclamamos nuestro derecho y debemos llevar adelante una estrategia por esta causa que nos une más allá de las banderas, es nuestra causa hace 36 años. No hay otro camino que la unión nacional. Anoche me emocionó ver cómo el pueblo acompañó la vigilia. Somos una patria, estamos convencidos que la causa nacional es Malvinas, cada uno desde su lugar, pero siempre dejando en la punta del mástil el espacio para la celeste y blanca. Es un pedazo de patria que nos falta".Entre lágrimas, un ex combatiente manifestó que "estoy muy emocionado.. Hoy vine acompañado por mi familia".Otro de ellos, expresó que "estoy muy contento de ver la gente que nos acompaña, de. El pueblo es lo que hace que nosotros nos mantengamos vivos, que luchemos, que sigamos, los chicos no se olvidan y apoyan"."Mantenemos siempre alta la llama en estos 36 años,. Es en honor a todos este homenaje", agregó otro ex combatiente.