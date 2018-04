Video: Con 9 años, escribió a un soldado en 1982 y pasarán juntos el 2 de abril

Compartir el 2 de abril

Reunidos con sus familias

La carta de Gabriela

Los maestros de todo el país, le pidieron a sus alumnos que escribieran una carta dirigida "A un soldado argentino" en Malvinas.Vergara, ahora teniente coronel Retirado y Veterano de Guerra, fue uno de los primeros en pisar Malvinas y también, uno de los últimos en volver, ya que estuvo un mes como prisionero de guerra en manos de Inglaterra.Vergara también contestó la misiva de una maestra de literatura de San Juan y de chicos de una escuela de un pueblo de Chubut, aunque el vínculo que perduró y creció, fue con Gabriela.Círculos como la mesa redonda que los reunió para conmemorar aquellas palabras plasmadas en papel, que en medio de la tragedia, dieron lugar a un vínculo interminable.Tras la guerra, Carlos María Vergara tuvo licencia y fue a Buenos Aires para estar con su madre. Ahí estaba su hija, que tenía la misma edad que Gabriela y decidieron conocerla.En la carta, "le conté qué edad tenía, que le quería mandar chocolates y en una parte le dije que nuestras abuelas estaban tejiendo. Le pregunté si quería una bufanda de color verde", recuerda."Ah, otra cosa que me olvidaba es que te quería poner un chocolate en la carta, pero no pude, pues porque mi papá me dijo que se iba a derretir. Un beso para vos y para todos tus valientes soldados", eran algunas palabras de esa carta de 1982.