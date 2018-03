Viernes Santo: Niños protagonizaron un vía crucis viviente

La comunidad educativa del Instituto Privado Nº 132 "Santa Lucía" realizó este viernes un vía crucis viviente de niños, el cual partió desde Avenida Ramírez y Sarobe."La escuela ha tenido la iniciativa de invitar a los chicos del barrio, caracterizados con la vestimenta de la época de Jesús", señaló ael párroco Daniel Ponce.Acotó que se hizo "una reflexión en cada estación para que ellos vayan profundizando sobre la vida de Jesús y estos momentos de dolor que pasó".Por otra parte, explicó que "recorrer las Siete Iglesias significa meditar las siete frases de Jesús en la cruz, tales como: "Mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre, Padre perdónalos por lo que hacen, tengo sed".Sobre el no consumo de carne vacuna, precisó que "es porque una carne se ha dado por nosotros, que es la carne de Jesús. En lo espiritual es un combate contra lo que no es de Dios. No nos alimentamos sólo con las cosas pasajeras, sino privándonos y dándoselas a quienes lo necesitan".