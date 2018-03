Puerto Sánchez: Descendiente de primeros pobladores cantó para el público

Volviendo a las raíces

Hasta el domingo, se desarrolla en Puerto Sánchez el Festival de la Empanada de Pescado.S Se podrá disfrutar de música folclórica, pescado fresco, stands de artesanías, huevos de pascua, hamburguesas, tortas fritas, pan casero, rosas de pascua, pastelitos.Durante la tarde de este jueves, el poeta, músico y cantautor Jorge Méndez deleitó al público con su música.Mariana Ríos, organizadora, explicó aque "va creciendo el festival, la feria gastronómica, la gente que apoya a los pescadores en sus emprendimientos familiares. Es también una feria cultural porque muestra parte de la cultura del hombre de río, de su historia, de sus tradiciones".Además, señaló que "estamos muy orgullosos y más cuando pasan estas cosas. Son raíces muy profundas las que nos unen".Nahir Sánchez es descendiente de los primeros pobladores de Puerto Sánchez. Desde hace 30 años vive en Buenos Aires junto a su esposo, con quien tienen un pequeño hijo. Además, es cantante.En diálogo con, contó que "estoy muy emocionada, en un momento pensé que no iba a poder cantar porque tenía un nudo en la garganta. Pensé en mi abuelo, en mi mamá, en mi papá y toda mi familia, que son de acá. Nunca me pasó de llorar en un lugar al que fui a cantar, pero acá me emocioné muchísimo"."Hay muchos que ya no están físicamente pero de alguna manera están espiritualmente a través de aquellos que me vienen a saludar y que me apoyan", expresó.Asimismo, recordó que los primer pobladores llegaron a la zona en el siglo XVIII, cuando había quintas y venían a trabajar. Luego, con la construcción del puerto, se empezó a poblar.