Madres emprendedoras y solidarias: Vendieron más de 300 Roscas de Pascua

Objetivo cumplido

Trabajo coordinado

El primer producto

Un grupo de madres de los barrios Mosconi y San Martín de la ciudad de Paraná hicieron un curso de Panadería y esta semana comenzaron a vender sus productos. Llevaron adelante desde el pasado martes a las 5 de la mañana, la elaboración del primer producto de un emprendimientoMarcela Rodríguez, una de las madres trabajadoras contó a Elonce TV que "ya producimos casi 300 roscas y hoy vamos a elaborar 80 más. Ayer, tuvimos que suspender los pedidos porque no dábamos abasto y no podíamos producir más", dijo ay agregó que "vamos a hacer 87 más y comenzamos a entregarlas", explicó una de las madres emprendedoras de Suma de Voluntades.Se trata de un emprendimiento surgido desde la solidaridad de las mujeres y desde la colaboración barrial de las familias. "Logramos el objetivo deesperábamos esta gran venta y nos quedamos sin materia prima. Es un logro que no nos esperábamos", remarcó una de las madres emprendedoras.Para retirar las roscas, se pueden comunicar al 4230044 o al 154284676 (Nadia Ubiedo)."Todas cumplimos un rol y cada una va haciendo un trabajo. Tenemos nuestro horno pero no nos alcanzaba y por eso, voluntariamente, la Panadería Italia de calle Perú, nos prestó el horno para poder producir más", contó Marcela y dijo que los pedidos se tomaron desde el perfil en Facebook de Suma de Voluntades.Cabe recordar que Suma de Voluntades, se organizó desde hace un tiempo, para ayudar con el emprendimiento, a las madres de los barrios Mosconi Viejo y San Martín.Realizaron capacitaciones en panadería, en higiene y salubridad. "Los conocimientos están y lo único que faltaba era la maquinaria. Gestionamos