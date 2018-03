En Semana Santa aumenta la demanda de pescado: Precios y opciones

Los pescados son los alimentos más buscados en Semana Santa. Si bien hay variedad, muchos de río no se consiguen desde hace un mes.Al respecto, Exequiel Schumacher, de una pescadería ubicada en Av. Don Bosco, explicó aque "nosotros vendemos de río y mar. Con lo poco que está saliendo nada alcanza. Siempre para esta fecha siempre hay escasez, pero este año fue el peor. Solo hay pescado de escama".En ese sentido, indicó que comercializan sábalo despinado, sábado con espina, milanesas de sábado (85 pesos el kilo o dos kilos 160), picada para empanadas (50 pesos el kg)."La gente está empezando a consumir pescado de mar, pero la mayoría consume de río. A la mayoría les pasa que no saben cómo cocinarlo, pero nosotros les explicamos y damos algunas opciones", dijo.Un cliente que estaba en el lugar, relató que "llevo estos pescados a Gualeguaychú. Allá por el tema de las papeleras de Fray Bentos está todo contaminado y no se puede comer ese pescado. Acá compre cuatro sábalos grandes para hacerlos a la parrilla".