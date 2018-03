Heladera Solidaria en el Club de Leones da de comer a más de 200 personas

Foto 1/6 Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

En el Club de Leones Paraná Centro (Pellegrini 547) funciona una Heladera Solidaria y todos los viernes preparan raciones de comida para más de 200 personas.



Sobre esta tarea solidaria, Vicky Crespo contó a Elonce TV: "Queremos difundir lo que hacemos para que la gente lo sepa. Todos los viernes damos de comer a más de 200 personas, y a partir de hoy incorporamos el ropero solidario, así que todos los que vienen a buscar comida eligen y ven lo que necesitan y se llevan ropa".



Las casi 230 porciones se preparan con colaboración de los socios y de la comunidad en general. "Siempre pedimos ayuda porque todo sirve; aquel que pueda tener verdulería y no sepa qué hacer con algunas verduras a nosotros nos sirve. Una granja nos da los menudos de pollo, la comida es muy variada", indicó Crespo.



Teniendo en cuenta la Semana Santa, la comida del viernes se adelantó para este miércoles, y se sirvió arroz con verduras y caballa. "Las porciones son muy abundantes y además damos pan, algo de postre y yerba. Por lo menos para dos días tienen", dijo.



"Hace dos años que estamos con esta actividad y si bien siempre vienen los mismos, se va agregando gente nueva que se entera de la entrega de comida", mencionó la mujer y agregó: "No querríamos que llegue el momento de decir que no tenemos más por eso siempre hacemos hincapié en pedir ayuda a la comunidad". Quienes quieran colaborar pueden llamar al Club de Leones al 4313090 y ellos lo pueden retirar. "Todo es bien recibido y muy bienvenido".



Las viandas se entregan todos los viernes a partir de las 10, "hay gente que viene a las 8 y hace la cola. Viene gente de distintas edades y familias numerosas", indicó finalmente Crespo. Elonce.com