Cronograma de recolección de residuos por el fin de semana largo

El Centro Integrador de Servicios Ciudadanos de la Municipalidad de Paraná, brindó el cronograma de recolección de residuos con motivo de los feriados de Semana Santa y el "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas".



De acuerdo al cronograma establecido, el servicio de recolección se desarrollará de acuerdo al siguiente esquema:



Miércoles 28 de marzo: Servicio turnos matutino y vespertino.

Jueves 29 de marzo: No hay recolección.

Viernes 30: Servicio turno nocturno

Sábado 31 de marzo: Servicio turnos matutino y vespertino.

Domingo 1º de abril: No hay recolección.

Lunes 2 de abril: Servicio turno nocturno.

Martes 3 de abril: Normalización del servicio (turnos matutino, vespertino y nocturno).



Asimismo, se informa que durante el fin de semana, se llevarán a cabo guardias rotativas, fundamentalmente, en sectores de paseo y recreación.

El Municipio recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos. El objetivo es, para los que cuentan con el servicio de contenedores, que los mismos no se llenen rápidamente; y, en los barrios donde no existe aún este servicio, que los residuos no se dispersen en la vía pública.